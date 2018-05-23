Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Удары были нанесены в ответ на прорыв через границу группы палестинцев, которые подожгли армейский пост

В ночь на среду, 23 мая, ВВС Израиля нанесла удары по двум военно-морским целям и объекту "подземной террористической инфраструктуры" ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

"Некоторое время назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по подземной террористической инфраструктуре ХАМАС в северной части сектора Газа, а также по двум дополнительным военным объектам, принадлежащим военно-морским силам террористической организации ХАМАС", - говорится сообщении.

Также в ведомстве отметили, что "удары были нанесены в ответ на проникновение на территорию Израиля во вторник утром нескольких террористов, которые совершили поджог военного поста".

"Помимо этого, удары были нанесены в ответ на продолжающиеся попытки запуска беспилотников и воздушных змеев с намерением… вызвать пожары на израильской территории", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Additionally, the strikes were carried out in response to the ongoing attempts to dispatch drones and kites, with the intention of conducting terrorist activity and setting Israeli territory on fire — IDF (@IDFSpokesperson) 23 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Израиль впервые в истории применил истребители F-35 в боевых условиях.

Напомним, в ночь на 10 мая Иран нанес массированный ракетный удар с территории Сирии по позициям Израиля на Голанских высотах.

После этого израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами удара Израиля по иранским целям в районе Аль-Кисуа в Сирии стали 15 человек. США осудили ракетный удар Ирана по позициям Израиля на Голанских высотах.