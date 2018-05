Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

В ночь на среду, 23 мая, ВВС Израиля нанесла удары по двум военно-морским целям и объекту "подземной террористической инфраструктуры" ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

"Некоторое время назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по подземной террористической инфраструктуре ХАМАС в северной части сектора Газа, а также по двум дополнительным военным объектам, принадлежащим военно-морским силам террористической организации ХАМАС", - говорится сообщении.

Также в ведомстве отметили, что "удары были нанесены в ответ на проникновение на территорию Израиля во вторник утром нескольких террористов, которые совершили поджог военного поста".

"Помимо этого, удары были нанесены в ответ на продолжающиеся попытки запуска беспилотников и воздушных змеев с намерением… вызвать пожары на израильской территории", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

