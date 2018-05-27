27 мая 2018, воскресенье

Израиль начал строительство морского барьера на границе с сектором Газа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Морской барьер должен остановить боевиков ХАМАС
Фото: אביגדור ליברמן via Twitter

Морской барьер должен остановить боевиков ХАМАС

В воскресенье, 27 мая, Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter, передает NEWSru.co.il.

"Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю", - сообщил министр.

По словам Либермана, благодаря морскому барьеру, "ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

По информации израильского Минобороны, барьер будет напоминать волнорез и будет устойчив к условиям морской среды. Он будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя из бронированного камня и забора. Строительство сооружения завершится до конца года.

Решение о возведении морского барьера было принято после операции Нерушимая скала 2014 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля по морю.

Смотрите также

Израильская военная операция против ХАМАС в секторе Газа началась после похищения и убийства трех израильских подростков летом 2014 года. Их тела были найдены на севере палестинского города Халхул. 

В арабо-израильском конфликте погибло более 2,2 тыс. человек. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове