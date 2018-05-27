Израиль начал строительство морского барьера на границе с сектором Газа

В воскресенье, 27 мая, Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter, передает NEWSru.co.il.

"Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю", - сообщил министр.

По словам Либермана, благодаря морскому барьеру, "ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

היום התחלנו בהקמת מכשול ימי יחיד מסוגו בעולם, שיחסום את האפשרות לחדור מעזה לישראל דרך הים. זה סיכול נוסף לחמאס שיאבד עוד יכולת אסטרטגית, שבפיתוחה השקיע סכומי עתק. נמשיך להגן על אזרחי ישראל בעוצמה ובתחכום. pic.twitter.com/XXA0Z7hQl0 — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 27 мая 2018 г.

По информации израильского Минобороны, барьер будет напоминать волнорез и будет устойчив к условиям морской среды. Он будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя из бронированного камня и забора. Строительство сооружения завершится до конца года.

Решение о возведении морского барьера было принято после операции Нерушимая скала 2014 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля по морю.

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Израильская военная операция против ХАМАС в секторе Газа началась после похищения и убийства трех израильских подростков летом 2014 года. Их тела были найдены на севере палестинского города Халхул.

В арабо-израильском конфликте погибло более 2,2 тыс. человек.