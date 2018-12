Израиль начал операцию по уничтожению "туннеля террора" на границе с Ливаном

Представитель израильской армии Джонатан Конрикус сообщил, что "туннели террора" еще не были использованы по назначению. Он отказался раскрыть информацию о том, сколько было обнаружено туннелей и как они будут уничтожены, передает AFP.

Позже израильские военные уточнили, был обнаружен один туннель, вырытый в доме в районе деревни Кафар Кила на юге Ливана, который пересекает израильскую границу.

По словам Конрикуса, длина туннеля составляет около 200 метров, он простирается на 40 метров вглубь Израиля.

В поддерживаемой Ираном организации Хезболла опубликовали кадры израильских солдат на границе, и заявили, что они занимаются "обнаружением туннелей, предположительно из южного Ливана в поселения на севере оккупированных территорий Палестины".

В ЦАХАЛ в свою очередь обнародовали видео изнутри подземного хода.

We surprised this Hezbollah operative before he could surprise Israeli civilians. Take a look at what we caught on camera from inside an attack tunnel dug from Lebanon into Israel. #NorthernShield pic.twitter.com/CFXl33hx7i