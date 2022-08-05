Израиль мобилизует 25 тысяч резервистов

5 августа, 21:59
Армия Израиля (Фото:Армия Израиля / Twitter)

Армия Израиля (Фото:Армия Израиля / Twitter)

Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве к 25 000 резервистам «для оперативных целей».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Министр обороны Бени Ганц одобрил призыв к 25 000 резервистам при необходимости», — говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ со ссылкой на военные источники, речь идет о призыве военных, необходимых для решения оперативных задач. Совершить этот шаг просил Генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа).

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Армия обороны Израиля в пятницу, 5 августа, заявили об убийстве командира Палестинского исламского джихада (PIJ) Тайсира Джабари в cекторе Газа.

Как отмечает The Times of Israel, напряженность вокруг cектора Газа возросла после задержания одного из главарей PIJ Бассама аль-Саади 1 августа. В PIJ начали угрожать атакой, а израильская армия перекрыла дороги вокруг Газы и направила подкрепление к границе.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Израиль Мобилизация

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