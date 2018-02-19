Израиль и США испытали систему ПРО для перехвата ракет в космосе

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Комплекс Arrow-3 способен перехватывать баллистические ракеты в космосе (иллюстративное фото)

Комплекс Arrow-3 способен перехватывать баллистические ракеты в космосе (иллюстративное фото)

Израиль и США провели совместные испытания противоракетного комплекса большого радиуса действия Arrow-3.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Израиля в Twitter.

Комплекс Arrow-3 способен перехватывать баллистические ракеты в космосе.

Испытание прошло в центральной части Израиля и было признано успешным.

Arrow 3 - совместная разработка Израиля и США для перехвата баллистических ракет в ближнем космосе. На очереди - заключительное испытание комплекса, оно пройдет на Аляске.

Предполагается, что Arrow 3 станет одним из пяти компонентов ПРО Израиля наряду с Железным куполом, системой Железный луч, ракетами Arrow 2 и Праща Давида.

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