Израиль и США испытали систему ПРО для перехвата ракет в космосе

Израиль и США провели совместные испытания противоракетного комплекса большого радиуса действия Arrow-3.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Израиля в Twitter.

Today, the Ministry of Defense and the US MDA successfully completed a flight test of the Arrow-3 Weapons System that is designed to defend against ballistic missile threats outside the atmosphere. The test was conducted at a test site in central Israel.