Израиль и США испытали систему ПРО для перехвата ракет в космосе

Израиль и США провели совместные испытания противоракетного комплекса большого радиуса действия Arrow-3.
Об этом сообщается на странице Министерства обороны Израиля в Twitter.
Today, the Ministry of Defense and the US MDA successfully completed a flight test of the Arrow-3 Weapons System that is designed to defend against ballistic missile threats outside the atmosphere. The test was conducted at a test site in central Israel.— Ministry of Defense (@Israel_MOD) 19 февраля 2018 г.
Комплекс Arrow-3 способен перехватывать баллистические ракеты в космосе.
Испытание прошло в центральной части Израиля и было признано успешным.
Arrow 3 - совместная разработка Израиля и США для перехвата баллистических ракет в ближнем космосе. На очереди - заключительное испытание комплекса, оно пройдет на Аляске.
Предполагается, что Arrow 3 станет одним из пяти компонентов ПРО Израиля наряду с Железным куполом, системой Железный луч, ракетами Arrow 2 и Праща Давида.
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