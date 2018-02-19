Израиль и США испытали систему ПРО для перехвата ракет в космосе

Израиль и США провели совместные испытания противоракетного комплекса большого радиуса действия Arrow-3.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Израиля в Twitter.

Today, the Ministry of Defense and the US MDA successfully completed a flight test of the Arrow-3 Weapons System that is designed to defend against ballistic missile threats outside the atmosphere. The test was conducted at a test site in central Israel. — Ministry of Defense (@Israel_MOD) 19 февраля 2018 г.

Комплекс Arrow-3 способен перехватывать баллистические ракеты в космосе.

Испытание прошло в центральной части Израиля и было признано успешным.

Arrow 3 - совместная разработка Израиля и США для перехвата баллистических ракет в ближнем космосе. На очереди - заключительное испытание комплекса, оно пройдет на Аляске.

Предполагается, что Arrow 3 станет одним из пяти компонентов ПРО Израиля наряду с Железным куполом, системой Железный луч, ракетами Arrow 2 и Праща Давида.