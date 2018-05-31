Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа - СМИ

Столкновения в секторе Газа не утихают несколько месяцев

Информационное агентство dpa сообщает, что один из лидеров группировки ХАМАС Халил аль-Хайя заявил, что с Израилем было достигнуто соглашение о перемирии в секторе Газа.

"Согласованно восстановить предыдущее перемирие в секторе Газа", - заявил аль-Хайя.

Также о перемирии заявили в группировке Исламский джихад, которая ранее брала на себя ответственность за обстрелы позиций армии Израиля.

В то же время, руководство Израиля пока не подтвердило информацию о перемирии.

Ранее, 29 мая, при обстреле Армии обороны Израиля по сектору Газа были нанесены ударыпо 35 военным объектам, принадлежащим боевикам Исламского джихада и ХАМАС. Также 29 мая Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Это стало ответом на "шквал ракет", выпущенных с территории сектора Газа. Третья серия атак была проведена в ночь на 30 мая.