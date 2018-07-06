Израиль готов атаковать сирийские войска в случае вторжения в приграничную зону

Израиль предупредил Сирию о возможном ударе по их войскам

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что его страна готово атаковать армию Сирии в случае их вторжения в демилитаризованную зону на границе с Израилем.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

"Мы должны подтвердить и сделать все, чтобы прояснить в отношениях с Россией и правительством Асада, что мы не приемлем вооруженного присутствия режима Асада в районах, которые должны быть демилитаризованными", - сказал Эрдан.

В качестве примера он привел удары, нанесенные за последние месяцы израильской военной авиацией по сирийским объектам, которые, как полагали власти Израиля, использовались иранцами для атак на Израиль.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля приняло решение усилить войска дополнительными танками и артиллерией в районе Голанских высот на границе с Сирией.