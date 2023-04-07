Израиль в ответ на обстрелы нанес серию ударов по сектору Газа

7 апреля, 02:21
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Авиация Израиля нанесла ряд ударов по сектору Газа (Фото:Игаль Левин/Telegram)

Авиация Израиля нанесла ряд ударов по сектору Газа (Фото:Игаль Левин/Telegram)

В ночь на пятницу, 7 апреля, Силы обороны Израиля нанесли серию авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.

https://twitter.com/IDF/status/1644087964543352833

Отмечается, что авиация Израиля, в частности, нанесла удары по туннелю террористов в районе Бейт-Ханун и туннелю террористов в районе Хан-Юнис.

Также были нанесены удары по двум объектам по производству оружия, которые контролирует ХАМАС.

Видео дня

В четверг, 6 апреля, по Израилю были нанесены ракетные удары с территории Ливана. По словам израильских официальных лиц, с юга Ливана по северу Израиля было выпущено по меньшей мере 34 ракеты.

Позже в Армии обороны Израиля заявили, что за ракетными ударами стоит группировка ХАМАС.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Израиль Сектор Газа ХАМАС

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