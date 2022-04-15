Северная Македония снова высылает российских дипломатов 15 апреля, 15:07 Цей матеріал також доступний українською В конце марта дипломатов РФ выслали за нарушение дипломатических норм (Фото:Dimitar Stevcev/Unsplash)

Северная Македония второй раз с конца марта высылает российских дипломатов.

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Как сообщает Media Information Agency, МИД страны объявило персонами нон грата шесть дипломатов российского посольства.

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Перед этим послу России в Скопье вручили дипломатическую ноту.

Причина такого решения не сообщается.

28 марта Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата за нарушение дипломатических норм. Российскому послу сообщили, что эти пять человек выполняли действия, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Северная Македония ранее поддержала международные санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

На прошлой неделе о высылке российских дипломатов объявили в том числе Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (около 30 человек), Германия (около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.

Литва отзывает своего посла из России и закрывает генконсульство в Клайпеде.

Из Эстонии высылают 14 российских дипломатов, а также закрывается российское консульство в Нарве и канцелярия в Тарту.

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