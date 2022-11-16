Польша отказалась выдавать визы членам российской делегации в ОБСЕ 16 ноября, 15:52 РФ не будет на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Польше (Фото:OSCE projects in Ukraine/Reuters)

Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ, которые должны были приехать в Варшаву на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24−26 ноября.

Это подтвердил польскому агентству PAP представитель МИД Польши Лукаш Ясина, пишет Польское радио.

Накануне польское издание RMF FM сообщило, что делегация из РФ не сможет приехать в Варшаву, якобы «из-за санкций на многих участках контактов на линии Запад-Москва».

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Речь шла об ограничениях на поездки россиян в страны Евросоюза.

По данным СМИ, членам российской делегации также сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией из-за вторжения российских оккупантов в Украину.

Польша систематически поддерживает Украину с начала нападения РФ, оказывая финансовую и военною помощь. Страна также приняла миллионы украинских беженцев в первые месяцы войны.

Представители российской власти все больше находятся в изоляции на международной арене.





