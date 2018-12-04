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Изменилась до неузнаваемости: один из инициаторов Brexit покинул свою партию

Сегодня, 22:18
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Найджел Фарадж

Экс-председатель партии UKIP, инициатор выхода Британии из Евросоюза Найджел Фарадж объявил, что покидает политическую силу.

Об этом он заявил в колонке на The Telegraph.

"С тяжелым сердцем, и после всех моих лет преданности партии, я оставляю UKIP сегодня", - написал политик.

По его словам, партия "изменилась до неузнаваемости" после того, как ей начал управлять другой лидер, Джерард Баттен.

Ранее Фарадж возглавлял UKIP, но после референдума о Brexit оставил пост председателя своей политической силы.

Найджел Фараж долгие годы активно выступал за выход Великобритании из ЕС.

Напомним, что британский премьер-министр Тереза Мэй в открытом письме заявила, что Brexit отвечает интересам большинства граждан страны, а сделка - национальным интересам.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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Теги:   Политика Brexit Великобритания

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