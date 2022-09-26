Стрельба в школе Ижевска в РФ: количество погибших возросло до 15 человек, среди них — 11 детей 26 сентября, 16:34 Скорые возле школы в Ижевске, где произошла стрельба (Фото:Скриншот видео Mash/Telegram)

Количество погибших в результате стрельбы в школе российского Ижевска возросло до 15 человек.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, пишут пропагандистские РИА Новости в Telegram.

По данным ведомства, 11 погибших — дети. Еще 24 человека пострадали.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Видео дня

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором предположительно зафиксирован стрелок. Кадры сняты в 250 метрах от школы № 88, где произошла стрельба.

Мужчина то отходил, то снова приходил на место. Оперативники изучают это видео, чтобы восстановить предполагаемый маршрут преступника.

Утром в понедельник, 26 сентября, в одной из школ Ижевска во время урока мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Среди погибших, кроме учеников, два охранника и учителя.

По данным Следственного комитета РФ, преступник — выпускник этой же школы 1988 года рождения.



Предварительно, стрелок покончил с собой. Его мотивы не называются.

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