Путинская пропаганда. Издание The Times разгромило скандальный отчет Amnesty International 7 августа, 04:56 Логотип Amnesty International (Фото:Amnesty International Ukraine/Facebook)

Британское издание The Times обрушилось с резкой критикой на скандальный отчет Amnesty International по Украине и действиям ВСУ.

Журналисты издания назвали путинской пропагандой заявления Amnesty International, отметив, что организация решила уничтожить доверие к себе на службе российской пропаганды.

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Издание подчеркивает, что заявления об обязательствах согласно Женевской конвенции, которыми апеллирует организация, «это совсем не то, чтобы обвинять и очернять жертв агрессии, чем занимается Amnesty».

«Не удивительно, что украинский офис группы, с которым не консультировались, осудил эти предполагаемые выводы, тогда как российское посольство в Лондоне охотно их воспроизвело», — пишет The Times.

В статье говорится, что российская армия еще во времена война в Чечне и Сирии постоянно атакует гражданские объекты.

«Украинские силы отважно противостоят этим захватчикам, одновременно пытаясь помочь гражданским лицам покинуть опасные районы», — пишут журналисты.

The Times напоминает, что организация уже «унижалась перед Кремлем», отказавшись признавать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести.

«Очевидно, Amnesty ничего не вынесла из этого фиаско. Генеральный секретарь Агнес Калламар пожаловалась, что группу раскритиковали в социальных сетях, как будто это она была какой-то оскорбленной стороной, и что ее легкомысленный фельетон об Украине имеет статус священного писания», — отмечает The Times.

Журналисты считают, что Калламар следовало бы немедленно уйти в отставку, хотя и это не сможет спасти репутацию организации.

«Некогда уважаемая гуманитарная организация Amnesty теперь демонстрирует жалкое равнодушие к гнету. Проявив свою мягкость к преступности и мягкость в отношении фашизма, она должна иметь порядочность уйти со сцены», — пишут авторы статьи.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

Украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и что подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International. Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук в пятницу, 5 августа, заявила, что увольняется.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

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