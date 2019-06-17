Издание The New York Times ответило на обвинения Трампа Сегодня, 03:50 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis Трамп обвинил издание в «виртуальной госизмене» REUTERS/Leah Millis

Издание The New York Times назвало «опасными» слова Трампа о том, что статья газеты о кибератаках на российские энергосистемы является «виртуальной государственной изменой».

«Обвинять прессу в предательстве опасно», — заявили в издании.

Журналисты сообщили, что перед публикацией статьи они сообщили информацию правительству, и это не вызвало никаких беспокойств.

Напомним, Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в «виртуальном акте госизмены».

Это произошло после публикации статьи о тайном внедрении Соединенными Штатами вредоносных кодов в российские энергосистемы.