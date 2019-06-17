Издание The New York Times ответило на обвинения Трампа
Издание The New York Times назвало «опасными» слова Трампа о том, что статья газеты о кибератаках на российские энергосистемы является «виртуальной государственной изменой».
«Обвинять прессу в предательстве опасно», — заявили в издании.
Журналисты сообщили, что перед публикацией статьи они сообщили информацию правительству, и это не вызвало никаких беспокойств.
Напомним, Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в «виртуальном акте госизмены».
Это произошло после публикации статьи о тайном внедрении Соединенными Штатами вредоносных кодов в российские энергосистемы.