Избранный президент Бразилии заявил, что будет управлять страной "в соответствии с учением Господа и конституцией"

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что будет управлять страной "в соответствии с учением Господа и конституцией".

Он отметил, что бразильцы станут свидетелями того, что его правительство будет защищать демократический режим и Конституцию, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил слова из Евангелия от Иоанна, которые были лозунгом его предвыборной кампании: "Познайте истину, и истина сделает вас свободными".

"Это не обещание партии, не слово человека, но клятва Богу. Истина была тем маяком, который привел нас сюда, и она будет освещать наш путь и дальше. То, что случилось сегодня - это не победа партии, но торжество демократии в стране. Обещание, которое я дал бразильцам, состоит в том, чтобы создать достойное правительство, работающее с народом. И я гарантирую, что так оно и будет", - отметил он.

По словам политика, правительство будет сформировано из людей, объединенных одной целью - превратить Бразилию в свободную и процветающую страну. Он подчеркнул, что его правительство сфокусируется на свободе как фундаментальном принципе, а также на защите прав человека.

"Свобода является фундаментальным принципом - свобода уходить и возвращаться, выходить на улицы, свобода предпринимательства, свобода политическая и религиозная, свобода иметь собственное мнение, свобода выбора и его уважения. Как защитник свободы я намерен руководить правительством, которое будет защищать права гражданина", - отметил избранный президент Бразилии.

Болсонару заявил, что его правительство обязуется создавать рабочие места, повышать доходы и соблюдать бюджетный баланс. Он также обещал снизить процентные ставки.

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов президента Бразилии победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. После подсчета 96% бюллетеней Болсонару набрал 55,5%, его противник Фернанду Аддад, бывший мэр Сан-Паулу и министр образования, представляющий левую Партию трудящихся, получил 44,5% голосов.