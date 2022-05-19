Новым избранником дочери Путина оказался артист балета Зеленский — СМИ

19 мая, 10:16
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Дочь Путина Катерина Тихонова (Фото:svoboda.org)

Дочь Путина Катерина Тихонова (Фото:svoboda.org)

Дочь Владимира Путина Катерина Тихонова создала семью с бывшим худруком Баварского государственного балета Игорем Зеленским, сообщает издание Важные истории.

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По данным журналистов, в последние годы Тихонова жила со своим избранником на две страны — Россию и Германию. За последние годы дочь кремлевского диктатора летала в Мюнхен к своему возлюбленному более 50 раз.

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В распоряжении издания оказались документы, в частности, список пассажиров чартерного рейса Мюнхен-Москва, совершенного 9 декабря 2019 года. Как следует из публикации, этим рейсом летели Катерина Тихонова, Игорь Зеленский, их двухлетняя дочка, а также две няни, учительница фортепьяно и трое сотрудников Службы безопасности президента России.

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Также журналисты получили данные из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента РФ, который, как утверждается, является личным охранником Катерины Тихоновой. Среди этих документов есть паспорта Тихоновой, Зеленского и их дочери.

Кроме того, источник в Баварском балете заявил изданию Der Spiegel, с которым Важные истории сотрудничали в работе над материалом, что Игорь Зеленский — «скорее всего, партнер дочери Путина».

Игорь Зеленский — российский артист балета, был приглашенным солистом многих западных театров. С 2016 года по апрель 2022-го возглавлял Баварский государственный балет.

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С 2018 года Игорь Зеленский входит в наблюдательный совет фонда Национальное культурное наследие, который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Этот проект инициировал лично Путин.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Владимир Путин Дочери Путина Екатерина Тихонова

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