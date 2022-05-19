Новым избранником дочери Путина оказался артист балета Зеленский — СМИ 19 мая, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Дочь Путина Катерина Тихонова (Фото:svoboda.org)

Дочь Владимира Путина Катерина Тихонова создала семью с бывшим худруком Баварского государственного балета Игорем Зеленским, сообщает издание Важные истории.



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По данным журналистов, в последние годы Тихонова жила со своим избранником на две страны — Россию и Германию. За последние годы дочь кремлевского диктатора летала в Мюнхен к своему возлюбленному более 50 раз.

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В распоряжении издания оказались документы, в частности, список пассажиров чартерного рейса Мюнхен-Москва, совершенного 9 декабря 2019 года. Как следует из публикации, этим рейсом летели Катерина Тихонова, Игорь Зеленский, их двухлетняя дочка, а также две няни, учительница фортепьяно и трое сотрудников Службы безопасности президента России.

Также журналисты получили данные из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента РФ, который, как утверждается, является личным охранником Катерины Тихоновой. Среди этих документов есть паспорта Тихоновой, Зеленского и их дочери.



Кроме того, источник в Баварском балете заявил изданию Der Spiegel, с которым Важные истории сотрудничали в работе над материалом, что Игорь Зеленский — «скорее всего, партнер дочери Путина».

Игорь Зеленский — российский артист балета, был приглашенным солистом многих западных театров. С 2016 года по апрель 2022-го возглавлял Баварский государственный балет.

С 2018 года Игорь Зеленский входит в наблюдательный совет фонда Национальное культурное наследие, который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Этот проект инициировал лично Путин.



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