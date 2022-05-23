Готовится возглавить театр в оккупированном Севастополе. Избранник дочери Путина Зеленский уехал из Германии — СМИ 23 мая, 12:42 Цей матеріал також доступний українською Игорь Зеленский (Фото:staatsoper.de)

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В начале апреля 2022 года Игорь Зеленский ушел с поста художественного руководителя балета. Его контракт действовал до 2026 года, но был расторгнут.

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В совместном расследовании Настоящего Времени, Медузы и центра Досье говорится, что Зеленский, вероятно, возглавит строящийся театр оперы и балета в аннексированном Россией Севастополе.

Строительство этого театра в 2018 году анонсировал лично Владимир Путин.

По данным журналистов, в последние годы Тихонова жила со своим избранником на две страны — Россию и Германию. За последние годы дочь кремлевского диктатора летала в Мюнхен к своему возлюбленному более 50 раз.



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