Готовится возглавить театр в оккупированном Севастополе. Избранник дочери Путина Зеленский уехал из Германии — СМИ

23 мая, 12:42
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Игорь Зеленский (Фото:staatsoper.de)

Игорь Зеленский (Фото:staatsoper.de)

Бывший художественный руководитель Баварского государственного балета, народный артист России Игорь Зеленский, который является избранником дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой, покинул Германию, сообщает Bild.

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В начале апреля 2022 года Игорь Зеленский ушел с поста художественного руководителя балета. Его контракт действовал до 2026 года, но был расторгнут.

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В совместном расследовании Настоящего Времени, Медузы и центра Досье говорится, что Зеленский, вероятно, возглавит строящийся театр оперы и балета в аннексированном Россией Севастополе.

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Строительство этого театра в 2018 году анонсировал лично Владимир Путин.

По данным журналистов, в последние годы Тихонова жила со своим избранником на две страны — Россию и Германию. За последние годы дочь кремлевского диктатора летала в Мюнхен к своему возлюбленному более 50 раз.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Владимир Путин Севастополь Германия Дочери Путина Екатерина Тихонова Игорь Зеленский

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