Били и угрожали изнасиловать. В Ингушетии "сотрудники МВД" похитили правозащитника Amnesty International

На фоне бессрочного митинга в Магасе против передачи Чечне земель Ингушетии неизвестные похитили правозащитника из Amnesty International Олега Козловского.

Как сообщается на сайте организации, он прибыл в ингушскую столицу, чтобы следить за акцией протеста, которая продолжается в центре города с 4 октября.

Злоумышленники заманили Козловского под предлогом встречи с организаторами митинга, а когда мужчина сел к ним в автомобиль, его вывезли за пределы города.

"Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло", - рассказал он.

При этом злоумышленники его раздели, после чего начали избивать, инсценировали казнь и угрожать изнасилованием.

Приехали на какое-то поле, где меня раздели, сделали фото, угрожали их опубликовать, изнасиловать, передать кадыровцам и т.д. Требовали согласиться работать на ЦПЭ — я отказался. Побили, сломали ребро, приставляли пистолет к затылку и говорили, что сейчас застрелят. — Олег Козловский (@kozlovsky) 15 октября 2018 г.

В итоге Козловского вывезли в Северную Осетию и отобрали у него телефон и видеокамеру, предупредив, чтобы он никогда не возвращался и не писал об Ингушетии.

"Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы. Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнен полицейскими. Те, кто несет ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду", - призвала директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ.

Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.

В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих.

Тем временем протестующие объявили свой митинг в центре Магаса бессрочным. Митингующие требуют референдума и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.