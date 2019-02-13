Избирательная комиссия Таиланда требует роспуска партии, выдвинувшей принцессу кандидатом на пост премьера Сегодня, 12:53 98 Цей матеріал також доступний українською EPA Партия нарушила избирательное законодательство, выдвинув кандидатом сестру короля EPA

Избирательная комиссия Таиланда заявила в среду, 13 февраля, что будет добиваться дисквалификации партии Тхаи Ракса Чаат, от которой принцесса Убол Ратана выдвигалась на пост премьера.

Об этом сообщает Reuters.

В комиссии заявили, что партия нарушила избирательное законодательство, выдвинув кандидатом сестру короля, поскольку эти действия были направлены "в ущерб конституционной монархии".

"В Конституционный суд будет подана петиция о роспуске партии Тхаи Ракса Чаата", - говорится в заявлении.

Представители партии в свою очередь заявили, что не нарушили закон и надеются на "милость" суда.

Суд решит, рассматривать ли петицию, в четверг, 14 февраля.

Напомним, что 67-летняя принцесса Таиланда Убол Ратана была выдвинута в качестве кандидата в премьер-министры от партии, связанной с бывшим премьер-министром Таксином Чиннават.

Для тайской монархии, крайне популярной в народе, это беспрецедентный шаг - никогда члены монаршей семьи не принимали непосредственного участия в политике.

Впоследствии партия Тхаи Ракса Чаат отказалась от выдвижения принцессы Убол Ратана на пост премьер-министра Таиланда из уважения к монарху.

Выборы в Таиланде должны состояться 24 марта.