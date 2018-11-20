Избиения, пытки током и изнасилования: правозащитники раскрыли детали задержания активистов в Саудовской Аравии

По данным правозащитной организации Amnesty International, в Саудовской Аравии десятки задержанных активистов, включая женщин-правозащитниц, подвергаются пыткам, сексуальным домогательствам и другим нарушениям прав человека.
Правозащитники сообщили, что начиная с мая 2018 года, власти Саудовской Аравии арестовали более десяти активистов, выступающих за права женщин, в частности, за отмену запрета женщинам управлять автомобилем и закона о мужской опеке. Некоторые из них впоследствии были освобождены, передает Reuters.
В заявлении Amnesty International отмечается, что к некоторым из задержанных активистов применялись пытки в виде электрического тока и бичевания. В результате, как рассказали правозащитниками три источника, они были "неспособным ходить и даже стоять". Кроме того, по данным правозащитников, задержанные в Саудовской Аравии также подвергались сексуальным домогательствам.
Напомним, что в мае силовые структуры Саудовской Аравии взяли под стражу семь активистов борьбы за права женщин. Их подозревают в попытке подорвать безопасность и стабильность королевства и ослабить национальное единство.
Заявления о пытках в отношении активистов в Саудовской Аравии сопровождаются критикой стран Запада из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
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