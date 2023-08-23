«Нападать на женщину — это отвратительно». В МВД Чехии отреагировали на избиение двух украинок из-за их национальности 23 августа, 15:56 Вит Ракушан (Фото:Vít Rakušan/Twitter)

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан осудил жестокое избиение жителем страны двух украинок из-за их национальности и назвал действия нападавшего «отвратительными».

Об этом он написал в X (бывший Twitter).

«Жестоко нападать на женщину — это отвратительно. Нападать на нее только из-за ее национальности — это абсолютно отвратительно. Эти действия являются результатом ненавистнических высказываний в адрес украинцев, так же, как распространение ненависти к мусульманам „создало“ террориста Балду», — написал Ракушан.

Видео дня

Глава МВД Чехии добавил, что «политическая ответственность» за поступок ложится на тех, кто распространяет враждебные высказывания в сторону украинцев.

Он подчеркнул, что полиция не потерпит ни высказывания, ни действия такого характера.

13 августа в Чехии мужчина жестоко избил двух женщин после того, как узнал, что они из Украины.

По информации издания Novinky, женщины сидели и разговаривали на тротуаре, когда подъехала машина и водитель спросил, из Украины ли они. Когда Лилия и ее подруга Татьяна, кивнули головами, он проехал еще немного и сразу вернулся к двум женщинам. Затем он жестоко напал на украинок. В результате чего одна из женщин попала в больницу с разбитым лицом.

Пресс-секретарь полиции Ева Червенкова сообщила, что ее коллеги изучают все обстоятельства дела.