Избиение украинок в Чехии: полиция задержала подозреваемого, против него открыто уголовное дело 24 августа, 14:41 Пострадавшая от избиения украинка (Фото:Novinky.cz)

Полиция Чехии задержала и открыла уголовное производство против 48-летнего мужчины, который напал на двух украинок из-за их национальности, в результате чего одна из них попала в больницу с переломами.

Об этом заявила пресс-секретарь полиции Чехии Павла Бурешова в X (бывший Twitter).

Она отметила, что уголовное производство было открыто по статье о нанесении телесных повреждений и хулиганстве.

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Бурешова добавила, что сегодня утром была подана инициатива о взятии обвиняемого под стражу.

По ее словам, сейчас полиция работает над установлением личностей других подозреваемых и всех обстоятельств дела. Отмечается, что всего мужчин было трое.

13 августа в Чехии мужчина жестоко избил двух женщин после того, как узнал, что они из Украины.

По информации издания Novinky, женщины сидели и разговаривали на тротуаре, когда подъехала машина и водитель спросил, из Украины ли они. Когда Лилия и ее подруга Татьяна кивнули головами, он проехал еще немного и сразу вернулся к двум женщинам. Затем он жестоко напал на украинок.

Одна из потерпевших сообщила, что пыталась воспользовалась моментом, когда агрессор атаковал ее подругу, подбежала к его автомобилю и забрала ключ от него. Однако когда она собиралась вызвать полицию, позади нее появилось еще двое мужчин, которые ударили ее кулаком в спину, после чего она уронила ключ от машины на землю. Первый нападавший его подхватил, сел в машину и уехал.

В результате нападения одна из женщин попала в больницу с разбитым лицом.

Пресс-секретарь полиции Ева Червенкова сообщила, что ее коллеги изучают все обстоятельства дела.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан осудил жестокое избиение жителем страны двух украинок из-за их национальности и назвал действия нападавшего «отвратительными».

