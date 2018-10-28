Избавься от корсета. Женщины Южной Кореи взбунтовались против макияжа и местных идеалов красоты

В Южной Корее приобрело размах феминистическое движение против стереотипного стандарта красоты в этой стране, требующего от женщин с юных лет тратить сотни долларов, тонны косметики и множество часов для достижения нужного образа. Об этом в своем репортаже пишет британское издание The Guardian.

НВ предлагает полный перевод этого материала.

Когда Ча Чжи-вон решила выбросить всю свою косметику и коротко остричь волосы, ее мама первой стала подсмеиваться над ней: "О, теперь у меня есть сын".

До этого момента более десяти лет, начиная с 12, Ча тщательно наносила косметические средства в погоне за узким представлением о красоте, которое доминирует в обществе Южной Кореи. В средней школе она использовала тональный крем, чтобы осветлить тон своей кожи, прячась от учителей, которые могли бы наказать ее за нарушение школьных правил.

Ча Чжи-вон решила почти полностью отказаться от косметики и окрашенных волос / Скриншот/Youtube-канал Ча Чжи-вон

Она изучала уроки макияжа на YouTube, чтобы отточить свои навыки, и уже к 20 годам тратила около 100 тыс. вон (около $90) в месяц на косметику. Однако на фоне обширного феминистического прозрения в Южной Корее Ча решила покончить с макияжем, помадой и крашеными светлыми волосами.

"Мне казалось, что я заново родилась, - говорит девушка. – Беспокойство о том, чтобы "быть красивой", отнимало у меня слишком много жизненной энергии, которая отводится человеку каждый день. Теперь я использую это время, чтобы читать книги и заниматься".

Корейский феминизм

Ча Чжи-вон стала частью растущего движения в Южной Корее, которое борется с нереалистичными стандартами красоты, требующими от женщин тратить часы на макияж и осуществлять ежевечерние процедуры ухода за кожей, включающие до 10 и более этапов. Одна из главных жалоб заключается в том, что женщинам приходится просыпаться за два часа до выхода на работу, чтобы обеспечить идеальный макияж, тщательно снимая слой отмерших клеток кожи отшелушивающим гелем и горячими полотенцами перед началом обычного дня.

Женщины, сытые по горло трудоемкой косметической рутиной, начали публиковать в социальных сетях видеоролики уничтоженных гор косметики под девизом "Избавься от корсета"

Женщины, сытые по горло этой трудоемкой рутиной, начали публиковать в социальных сетях видеоролики уничтоженных гор косметики под девизом "Избавься от корсета", уподобляя макияж этой устаревшей детали гардероба, которая была повседневной частью женской одежды в течение многих лет и предназначалась для придания телу унифицированной формы.

Такая тенденция - часть более широкого движения против патриархального общества Южной Кореи, в рамках которого рекордное число женщин выходит на улицы, чтобы требовать большего равенства и бороться с такими проблемами, как незаконная съемка [женщин в общественных местах] и сексуальное насилие.

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Это движение - любопытный поворот для Южной Кореи. Страна активно продвигает свои успехи в пластической хирургии – около трети молодых женщин здесь побывали под ножом хирурга, - а ее косметические бренды востребованы во всем мире и образуют индустрию стоимостью около $12,5 млрд долларов, согласно данным Euromonitor.

"Режимная" красота

Траты Ча Чжи-вон теперь сократились до 4 тыс. вон ($3,5) в месяц – преимущественно на увлажняющий крем и бальзам для губ. Она также запустила YouTube-канал для повышения осведомленности о феминизме - используя ту же платформу, которая когда-то научила ее искусству макияжа.

Взыскательные южнокорейские стандарты красоты являются результатом нескольких факторов, совокупность которых побуждает женщин стремиться к бледной коже, большим выразительным глазам, высокой переносице, худым ногам, губам в форме вишни и пропорции 1:9, где длина лица составляет девятую часть общей длины тела. Хотя у каждой страны есть свое представление об идеале, мощное течение конформизма в Южной Корее привело к тому, что миллионы женщин стремятся достичь подобного образа.

Реклама услуг пластической хирургии в Сеуле / Фото ЕРА

Однако в течение последних месяцев это стремление стало оборачиваться вспять: в тысячах постов в социальных сетях женщины демонстрируют, как уничтожают свою косметику – таким образом они отвегают доминирующий идеал красоты. Одна из идей, которую отстаивает это движение, заключается в том, что идея "режимной" красоты является своего рода формой труда, ожидаемого от женщины, который ей никто и никак не компенсирует.

Эти женщины ощущают освобождение, а для тех, кто пережил подобное, нет пути назад

На одном из таких видео женщины размазывают тени для век, тональный крем, румяна и лак для ногтей по белому листу, создавая холст в стиле [американского художника] Джексона Поллока. "Раньше мне было стыдно выходить на улицу без всего этого, - говорит одна из женщин. – Они [косметические средства] не могут иметь никакой власти над мной, раз их так легко сломать".

В другой записи в Twitter одна из женщина отмечает: "Не могу поверить, что я носила все это на своем лице" (пост ниже):

미련 남아서 갖고 있던 거 화장 버린 지 한 달 된 기념으로 드디어 부쉈다

역한 냄새가 진동한다

이딴 걸 바르고 다녔다니

다들 탈코하자 사람 되자#탈코르셋#탈코르셋_인증 pic.twitter.com/bhi29Iralf — 사람 (@Saram_Ipnida) 19 октября 2018 г.

Битва со стереотипами

Хотя в настоящее время нет статистических данных, свидетельствующих о снижении продаж косметики, анекдотические доказательства свидетельствуют о том, что движение сейчас на подъеме. По данным местных СМИ, анонимный топ-представитель южнокорейской розничной сети косметики настолько обеспокоен новой тенденцией, что планирует сосредоточиться на увеличении продаж для мужчин. Другой сотрудник косметической компании отмечает, что фирмы даже боятся признать, что движение может сказаться на них.

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Конкурс красоты в Южной Корее / Фото ЕРА

Отказ от макияжа является лишь частью кампании против доминирующих стандартов красоты. Корейская телеведущая на одном из главных телеканалов страны вызвала волну дебатов в мае, когда стала первой женщиной, надевшей очки в эфире.

В свою очередь, кореянка Дживон Парк основала в сети Instagram аккаунт, продвигающий боди-позитивизм [cоциальный тренд принятия естественных форм своего тела] и борьбу против узкого представления о красоте в Северной Корее.

"Это движение нацелено не только на то, чтобы оспорить сексуальную объективацию женщин, но и на то, чтобы изменить статус женщин как подчиненных мужчинам, - говорит Ли На-Янг, профессор гендерных исследований Университета Чунан в Сеуле. - В результате мы видим изменения не только в отношении косметики и макияжа, но относительно того, как женщины одеваются".

"Эти женщины ощущают освобождение, а для тех, кто пережил подобное, нет пути назад", - резюмирует профессор Ли На-Янг.