Из-за землетрясения на Аляске приостановили работу нефтепровода

Из-за землетрясение магнитудой 7,0, которое произошло на Аляске, была приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода компании Alyeska Pipeline Service Company.

"Нефтепровод был остановлен после землетрясения на Аляске. В настоящее время нет информации о раненых или разрушениях, нефтепровод был остановлен в качестве меры предосторожности. Специалисты были отправлены для проведения проверки и оценки системы", - заявили в компании.

TAPS was shutdown at 8:34 a.m. following an earthquake in Southcentral Alaska. There are no known injuries or damages reported at this time – the system was shut down as a precaution. Crews have been dispatched to conduct surveillance and assess the system for possible damage.