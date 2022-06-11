В России резко возросло количество жалоб Путину из-за войны в Украине 11 июня, 01:42 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

За четыре месяца 2022 года в Администрацию президента РФ Владимира Путина поступило 1,2 миллиона жалоб на Министерство обороны. Из них почти 42 тысячи — на проблемы с поиском пропавших родственников на войне с Украиной.

Об этом пишет издание Важные истории.



"В 2022 году каждая четвертая жалоба в АП была связана с войной: на Минобороны жаловались больше, чем за последние 6 лет", - говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что жалобы президенту стали единственным способом узнать что-либо о пропавших военных и выразить недовольство войной — согласно российскому законодательству, «преследование гражданина в связи с его обращением запрещается».

Больше жалоб на Минобороны поступило в апреле 2022 года - почти 624 тысячи.

Это произошло потому, что первый этап войны Россия проиграла – не смогла взять ни Киев, ни Чернигов, ни другие крупные города центральной и северо-восточной Украины. Российские войска были вынуждены отойти с севера и северо-востока Украины для переформирования, и тогда у солдат появилась связь со своими родными.

Кроме того, издание отмечает, что с конца марта новости о массовой гибели российских солдат в Украине начали просачиваться даже из-за госпропаганды.

Это привело к тому, что темы жалоб на Минобороны резко изменились.

Если до 2022 года в топе были вопросы жилья для военных и их семей, пенсии, военные захоронения и служба по контракту, то теперь россияне стали жаловаться на работу военкоматов, поиск пленных и пропавших без вести, службу по призыву и по контракту или увольнение со службы, выплаты контрактникам, вооружению и в целом на войну.

Когда Минобороны перестало отвечать на запросы родных военнослужащих, россияне начали искать помощи у президента. Только за апрель Путину поступило 41 666 жалоб на отсутствие помощи в поиске военнопленных и пропавших без вести.

Также россияне жаловались на работу военкоматов (более 83 тысяч раз) — в частности, на то, что в военкоматах « происходит то же, что и в советское время: всех больных признают здоровыми и пригодными, дают повестки и пытаются отправить в воинские части».

Журналисты отмечают, что жалобы в Администрацию президента вряд ли принесут результат.

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