Из-за войны России против Украины более 40 млн людей в мире могут оказаться в крайней нищете — Центр глобального развития 19 марта, 06:44 Цей матеріал також доступний українською Социально важные продукты (Фото:Unsplash / Hector Farahani)

Вторжение России в Украину привело к значительному росту цен на энергоносители и продукты питания. Масштаб скачка цен приведет к тому, что более 40 миллионов человек окажутся в условиях крайней нищеты.

Об этом заявили в американской некоммерческой организации Центр глобального развития.

«Повышение цен, наблюдаемое на сегодняшний день, уже является настолько же сильным, как и повышение в 2010 году. Наш анализ показывает, что по крайней мере 40 миллионов человек окажутся в условиях крайней нищеты из-за скачка цен в 2022 году», — отметили в организации.

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Больше всего пострадают покупатели российской и украинской пшеницы: Египет, Индонезия, Бангладеш, Пакистан, Азербайджан, Турция. Однако цены вырастут во всем мире, поскольку импортеры конкурируют за альтернативные поставки.

В Центре глобального развития подчеркнули, что домохозяйства в странах с низкими доходами тратят почти половину своего бюджета на продукты питания. Рост цен на него заставит их делать сложный выбор «между едой и другими предметами первой необходимости».

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