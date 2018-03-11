Из-за ударов молний в церкви в Руанде погибло не менее 16 человек

У некоторых церквей не было громоотводов

По меньшей мере 16 человек были убиты, десятки других получили ранения после ударов молний 9-10 марта на юге Руанды. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местного чиновника.

Молнии поразили около 45 человек, которые молились в церкви около 11 часов утра в субботу, в результате чего 14 из них умерли. Некоторые из раненых остаются в критическом состоянии.

Два других человека, включая ученика начальной школы, умерли в пятницу после удара молнии. Шестнадцать других получили ранения.

Ранее в Руанде были закрыты более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.