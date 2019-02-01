Из-за тумана Додон вернулся из Москвы в Кишинев на спецборте РФ
В пятницу, 1 февраля, международный аэропорт Кишинева
из-за сильного тумана работал с перебоями, было отменено множество рейсов.
Непогода поставила под угрозу возвращение
президента Молдовы Игоря Додона из Москвы. Его самолет должен был прилететь в
полдень, однако из-за тумана был отложен.
Как сообщает Интерфакс, в итоге Додон все же
смог прилететь в Кишинев на самолете Специального летного отряда РФ. Спецборт обеспечивает
перевозку первых должностных лиц РФ, в первую очередь президента
Владимира Путина. Пилоты спецотряда РФ имеют навыки работы в сложных
метеорологических условиях.
Выступая перед журналистами в Кишиневе, Додон
подчеркнул, что это был "красивый жест со стороны руководства России"
и не стоил госбюджету Молдовы ни копейки.
"Я летаю на рейсовых самолетах, в эконом-классе. Сегодня мы
не могли вернуться в Кишинев из-за густого тумана и нелетной погоды. У меня
завтра очень насыщенная программа, уже в 10 утра я должен быть в Гагаузии. С
учетом всех обстоятельств, руководство России приняло решение предоставить нам
борт из Специального летного отряда РФ", - заявил президент.
Додон добавил, что намерен отблагодарить
экипаж самолета "молдавским вином и шампанским".
Напомним, что 31 января в международном
аэропорту Одессы совершил незапланированную посадку пассажирский самолет рейса
Москва (Домодедово) - Кишинев. Самолет не смог сесть в аэропорту Кишинева из-за густого
тумана.