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Из-за тумана Додон вернулся из Москвы в Кишинев на спецборте РФ

Сегодня, 22:12
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EPA

Игорь Додон

В пятницу, 1 февраля, международный аэропорт Кишинева из-за сильного тумана работал с перебоями, было отменено множество рейсов. 

Непогода поставила под угрозу возвращение президента Молдовы Игоря Додона из Москвы. Его самолет должен был прилететь в полдень, однако из-за тумана был отложен.

Как сообщает Интерфакс, в итоге Додон все же смог прилететь в Кишинев на самолете Специального летного отряда РФ. Спецборт обеспечивает перевозку первых должностных лиц РФ, в первую очередь президента Владимира Путина. Пилоты спецотряда РФ имеют навыки работы в сложных метеорологических условиях.

Выступая перед журналистами в Кишиневе, Додон подчеркнул, что это был "красивый жест со стороны руководства России" и не стоил госбюджету Молдовы ни копейки.

"Я летаю на рейсовых самолетах, в эконом-классе. Сегодня мы не могли вернуться в Кишинев из-за густого тумана и нелетной погоды. У меня завтра очень насыщенная программа, уже в 10 утра я должен быть в Гагаузии. С учетом всех обстоятельств, руководство России приняло решение предоставить нам борт из Специального летного отряда РФ", - заявил президент.

Додон добавил, что намерен отблагодарить экипаж самолета "молдавским вином и шампанским".

Напомним, что 31 января в международном аэропорту Одессы совершил незапланированную посадку пассажирский самолет рейса Москва (Домодедово) - Кишинев. Самолет не смог сесть в аэропорту Кишинева из-за густого тумана.

Теги:   Москва Россия Игорь Додон

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