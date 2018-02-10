Из-за снегопада в Японии погибли четыре человека

Четыре человека погибли и 48 пострадали из-за сильных снегопадов в Японии, сообщает NHK.

В префектуре Фукуи три человека отравились насмерть выхлопными газами в своих автомобилях, так как выхлопные трубы забило снегом. Высота снега здесь достигла метра.

Один человек погиб в префектуре Ниигата, упав с крыши, которую очищал от снега. Из-за гололеда травмы получили 48 человек.

Ожидается, что в воскресенье, 11 февраля, температура поднимется до 10 градусов выше нуля. Это может привести к паводкам и сходу снежных лавин.

Напомним, что из-за снегопада ограничили въезд грузовиков в Киев, Киевской и Винницкой областях.