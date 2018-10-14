14 октября 2018, воскресенье

Из-за сильного шторма Каллум в Британии погибли двое людей

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Иллюстративное фото
Flickr

Иллюстративное фото

Из-за сильных порывов ветра и морских бурь в Британии погибли двое людей.

Об этом сообщает  Associated Press.

Один человек умер в субботу в западном Уэльсе, а второго накрыло морской волной в Брайтоне на южном побережье Англии.

В разгар бури в пятницу и субботу скорость ветра достигла более 70 миль в час (113 км / ч). 

Реки выходят из берегов, а вода затопляет дома.  Система энергоснабжения нарушилась.

Местная власть предупреждала людей держаться подальше от затопленных районов.

В воскресенье, 14 октября, дождь не прекращался, но есть прояснения в погоде.

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