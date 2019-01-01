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Из-за шторма на Филиппинах погибло уже 75 человек

Сегодня, 13:57
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Ещё 16 человек пропали без вести

Число погибших в результате тропического шторма Усман, обрушившегося на Филиппины,  возросло до 75 человек, передает СNN.

Отчет предоставил Национальный совет по уменьшению последствий катастроф. От стихии пострадали более 45 тысяч семей.

Кроме того, 16 человек числятся пропавшими без вести.

Под потопом оказалось  около 100 районов, размыто более 40 дорог. Наибольший ущерб нанесен региону Бикол. 

29 декабря на Филиппинах произошло землетрясение, а затем в регионах Бикол и Восточные Виса проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни. Большинство погибли под завалами или утонули.

Теги:   Шторм Филиппины

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