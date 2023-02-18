В РФ из-за бронепоезда Путина остановили движение на одной из железных дорог — СМИ 18 февраля, 18:04 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Из-за спецпоезда российского диктатора Владимира Путина в пятницу, 17 февраля, остановилось движение на Московско-Тверской железной дороге, которая является одной из самых загруженных ветвей столичного железнодорожного узла.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Поезда, следовавшие от Ленинградского вокзала, остановились в 18:15 (МСК) на всех путях. На участке от Москвы до Моссельмаша возникла пробка. Движение возобновилось около 18:50.

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В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следовали с опозданием. Причина — пропуск спецпоезда.

По данным российского издания, близкий к Кремлю политолог Сергей Марков отметил, что Путин решил опробовать спецпоезд для поездки в свою резиденцию на Валдае. Там диктатор должен завершить подготовку послания Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля.

По его словам, железнодорожники, по всей видимости, недовольны тем, что бронепоезд Путина портит расписание и «сливают» информацию о его движении.

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