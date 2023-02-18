В РФ из-за бронепоезда Путина остановили движение на одной из железных дорог — СМИ

18 февраля, 18:04
Поделиться:
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Из-за спецпоезда российского диктатора Владимира Путина в пятницу, 17 февраля, остановилось движение на Московско-Тверской железной дороге, которая является одной из самых загруженных ветвей столичного железнодорожного узла.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Поезда, следовавшие от Ленинградского вокзала, остановились в 18:15 (МСК) на всех путях. На участке от Москвы до Моссельмаша возникла пробка. Движение возобновилось около 18:50.

Видео дня

Читайте также:

Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото:Автор — DR) «Это конфликт с нулевой суммой». Почему развязанная Россией война может завершиться только полной победой одной из сторон — интервью NV

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следовали с опозданием. Причина — пропуск спецпоезда.

По данным российского издания, близкий к Кремлю политолог Сергей Марков отметил, что Путин решил опробовать спецпоезд для поездки в свою резиденцию на Валдае. Там диктатор должен завершить подготовку послания Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля.

По его словам, железнодорожники, по всей видимости, недовольны тем, что бронепоезд Путина портит расписание и «сливают» информацию о его движении.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Владимир Путин Поезда Москва

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X