Из-за протестов власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта об экстрадиции в Китай 15 июня, 23:01 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Athit Perawongmetha Лидер Гонконга Керри Лам REUTERS / Athit Perawongmetha

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение законопроекта, который предусматривал разрешение на экстрадицию на материковый Китай.

Об этом сообщает Reuters.

«После многочисленных внутренних обсуждений в течение последних двух дней, я объявляю, что правительство решило приостановить внесение изменений в законодательство, восстановить наше общение со всеми слоями общества, провести больше разъяснительной работы и послушать разные взгляды общества», — сказала Лам.

По ее словам, процесс останавливается на неопределенный срок.

В то же время политические оппоненты призвали правительство полностью отменить законопроект.

Напомним, в Гонконге прошла масштабная акция протеста из-за предлагаемых изменений в законодательство, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек. Полиция же насчитала около 240 тысяч.