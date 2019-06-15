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Из-за протестов власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта об экстрадиции в Китай

15 июня, 23:01
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Из-за протестов власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта об экстрадиции в Китай - фото

REUTERS / Athit Perawongmetha

Лидер Гонконга Керри Лам

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение законопроекта, который предусматривал разрешение на экстрадицию на материковый Китай.

Об этом сообщает Reuters.

«После многочисленных внутренних обсуждений в течение последних двух дней, я объявляю, что правительство решило приостановить внесение изменений в законодательство, восстановить наше общение со всеми слоями общества, провести больше разъяснительной работы и послушать разные взгляды общества», — сказала Лам.

По ее словам, процесс останавливается на неопределенный срок.

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В то же время политические оппоненты призвали правительство полностью отменить законопроект.

Напомним, в Гонконге прошла масштабная акция протеста из-за предлагаемых изменений в законодательство, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек. Полиция же насчитала около 240 тысяч.

Теги:   Гонконг Экстрадиция Китай

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