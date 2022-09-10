В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за полиомиелита 10 сентября, 06:42 Губернатор Кэти Хоукул издала указ, увеличивающий ресурсы штата для борьбы с распространением вируса (Фото:kekul/Pixabay)

Штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита. Полиовирус обнаружили в образцах сточных вод из четырех округов.

Об этом пишет CNBC.



Вирус был обнаружен в образцах сточных вод из четырех округов в районе метро Нью-Йорка, а также в самом городе. Речь идет об округах Рокленд, Ориндж, Салливан и Нассау.

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Чиновники здравоохранения отметили, что «на каждый случай наблюдаемого паралитического полиомиелита могут приходиться сотни других инфицированных людей», но пока подтвержден лишь один случай.

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Губернатор Кэти Хоукул издала указ, увеличивающий ресурсы штата для борьбы с распространением вируса.

Срок действия чрезвычайного положения истекает 9 октября.

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