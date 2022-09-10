В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за полиомиелита
Губернатор Кэти Хоукул издала указ, увеличивающий ресурсы штата для борьбы с распространением вируса (Фото:kekul/Pixabay)
Штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита. Полиовирус обнаружили в образцах сточных вод из четырех округов.
Об этом пишет CNBC.
Вирус был обнаружен в образцах сточных вод из четырех округов в районе метро Нью-Йорка, а также в самом городе. Речь идет об округах Рокленд, Ориндж, Салливан и Нассау.
Чиновники здравоохранения отметили, что «на каждый случай наблюдаемого паралитического полиомиелита могут приходиться сотни других инфицированных людей», но пока подтвержден лишь один случай.
Губернатор Кэти Хоукул издала указ, увеличивающий ресурсы штата для борьбы с распространением вируса.
Срок действия чрезвычайного положения истекает 9 октября.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.