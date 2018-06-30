Из-за отравления Скрипалей следующий День вооруженных сил Великобритания проведет в Солсбери

Празднование Дня вооруженных сил в уэльском городе Лландидно в этом году

На праздновании Дня вооруженных сил в уэльском городе Лландидно в субботу премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что следующий День Вооруженных сил Великобритании пройдет в Солсбери в знак почтения города, который боролся с последствиями химической атаки на Сергея и Юлию Скрипалей.

Об этом сообщает The Guardian.

"Ответ военных на атаку нервным агентом достоен награды", - сказала Мэй.

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"Проведя в следующем году День вооруженных сил, мы также отметим огромную устойчивость и дух Солсбери и продемонстрируем, что город открыт для бизнеса", - отметил министр.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет. Россия отвергает все обвинения.