Из-за отравления Скрипалей следующий День вооруженных сил Великобритания проведет в Солсбери

На праздновании Дня вооруженных сил в уэльском городе Лландидно в субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что следующий День Вооруженных сил Великобритании пройдет в Солсбери в знак почтения города, который боролся с последствиями химической атаки на Сергея и Юлию Скрипалей.
Об этом сообщает The Guardian.
"Ответ военных на атаку нервным агентом достоен награды", - сказала Мэй.
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"Проведя в следующем году День вооруженных сил, мы также отметим огромную устойчивость и дух Солсбери и продемонстрируем, что город открыт для бизнеса", - отметил министр.
4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.
Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.
Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет. Россия отвергает все обвинения.
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