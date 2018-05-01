Из-за непогоды в Альпах погибли 10 человек

Из-за плохой погоды в швейцарских Альпах во время организованной экскурсии погибли семь лыжников, два альпиниста и гид.

Об этом сообщает BBC Украина.

Среди жертв - пять лыжников из Франции, Италии и Германии.

Группа из 14 человек не смогла добраться до горной хижины. Владелец базы, куда должна была вернуться группа, сообщил о пропаже лыжников спасателям. На их поиски в понедельник отправили семь вертолетов. Правоохранители утверждают, что погибшим от 21 до 22 лет.

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