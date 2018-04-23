Из-за массовых протестов в Ереване впервые отменят факельное шествие в память жертв геноцида армян

К протестам в Армении присоединились военные

В Ереване впервые не состоится факельное шествие в память жертв геноцида армян в Османской империи из-за массовых протестов в стране.

Об этом сообщили в Молодежном союзе Армянской революционной федерации Дашнакцутюн, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что пройдет только церемония зажжения свечей в мемориальном комплексе памяти жертв геноцида..

Шествие проводится в Ереване с 2000 года 24 апреля. И до этого года ни разу не отменялся.

В Армении с 16 апреля проходят массовые акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

23 апреля к протестам в Ереване присоединились военные.

Позже появилась информация, что Серж Саргсян подал в отставку.

Согласно данным историков, в годы Первой мировой войны в Османской империи были убиты до 1,5 млн армян. Турция отрицает, что убийства армян во время войны являются геноцидом. Анкара считает то, что случилось в 1915 году, является событием, которое могло бы произойти с любой общиной в условиях войны.

На признании мировым сообществом геноцида армян настаивает Армения.

Первым геноцид армян признал Уругвай в 1965 году. Его примеру последовали Германия, Россия, Франция, Италия, Бельгия, Польша, Швейцария, Греция, Канада, Аргентина и еще ряд стран, а также 44 штата США, Европарламент и Всемирный совет церквей.