Из-за лесных пожаров в США эвакуировали жителей 600 домов

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали жителей почти 600 домов, передает АР.

Как передает агентство, огонь уничтожил 12 зданий и подступает к 600 строениям. В районе Спринг-Вэлли эвакуированы все дома, в которых проживают около 3 тыс. человек.

Площадь неконтролируемого пожара составляет 6,5 кв. км.

Как отмечается, ситуацию усугубляют сухая погода и сильный ветер.

Первый очаг возник рядом с населенным пунктом Клирлейк-Окс. Борьбу с огнем ведут более 230 человек. Причины возгорания неизвестны.

Также сообщается, что на севере Калифорнии сейчас бушуют еще три природных пожара. Каждый из них удалось частично локализовать.

Напомним, очередная волна лесных пожаров на юге Калифорнии началась 4 декабря. В штате выгорело уже более 50 тысяч гектаров, 200 тысяч человек эвакуировали.

6 декабря в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации.

При этом нынешний уровень пожарной опасности в этом регионе называют самым высоким за всю историю.