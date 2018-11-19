Из-за извержения вулкана в Гватемале эвакуировали почти 4000 человек

В понедельник, 19 ноября, в Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго из прилегающих районов было эвакуировано почти 4000 человек.
Как передает Reuters, свыше 2000 человек укрылись в убежищах в безопасных районах. Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Директор сейсмологического вулканического и метеорологического института Гватемалы Хуан Пабло Олива допустил, что вулкан Фуэго, который в переводе означает "вулкан огня", может выбросить опасные потоки горячей лавы и пепла.
Извержение вулкана Фуэго в июне убило больше 190 человек. Это пятое извержение 3,763-метрового вулкана за текущий год.
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Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.
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