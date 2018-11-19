19 ноября 2018, понедельник

Из-за извержения вулкана в Гватемале эвакуировали почти 4000 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Жители были эвакуированы в безопасные места

Жители были эвакуированы в безопасные места

В понедельник, 19 ноября, в Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго из прилегающих районов было эвакуировано почти 4000 человек.

Как передает Reuters, свыше 2000 человек укрылись в убежищах в безопасных районах. Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Директор сейсмологического вулканического и метеорологического института Гватемалы Хуан Пабло Олива допустил, что вулкан Фуэго, который в переводе означает "вулкан огня", может выбросить опасные потоки горячей лавы и пепла.

Извержение вулкана Фуэго в июне убило больше 190 человек. Это пятое извержение 3,763-метрового вулкана за текущий год.

Смотрите также

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове