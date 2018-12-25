Из-за атаки в правительственном квартале Кабула погибло 43 человека Сегодня, 08:47 130 Цей матеріал також доступний українською Боевики не взяли на себя ответственность за атаку

Число погибших в результате вооруженной атаки в правительственном квартале Кабула возросло до 43 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Министерства здравоохранения Вахид Маджрох заявил, что ещё десятерых доставлено в больницу. Среди убитых был один полицейский и три боевика.

Афганские силы безопасности эвакуировали более 350 гражданских лиц из правительственного здания.

Ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственность за агрессивную атаку, которая была идентична предыдущим атакам повстанцев Талибана на правительственные учреждения, иностранные здания и военные базы.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 50 раненых.

Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.

После этого боевики устроили перестрелку, ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.