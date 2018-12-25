Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Сергей Жадан
Рано подводить итоги
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана

Из-за атаки в правительственном квартале Кабула погибло 43 человека

Сегодня, 08:47
130
Цей матеріал також доступний українською

Боевики не взяли на себя ответственность за атаку

Число погибших в результате вооруженной атаки в правительственном квартале Кабула возросло до 43 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Министерства здравоохранения Вахид Маджрох заявил, что ещё десятерых доставлено в больницу. Среди убитых был один полицейский и три боевика.

Афганские силы безопасности эвакуировали более 350 гражданских лиц из правительственного здания.

Ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственность за агрессивную атаку, которая была идентична предыдущим атакам повстанцев Талибана на правительственные учреждения, иностранные здания и военные базы.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 50 раненых.

Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.

После этого боевики устроили перестрелку, ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.

Теги:   Кабул Атака Афганистан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 09:21

article_img
На осадном положении. Как Бердянск переживает морскую блокаду России - репортаж
Украина

Сегодня, 07:09

article_img
С микрофоном, в армии, в путешествии. Известные украинцы рассказали, как отпразднуют Новый год
Гаджеты

Вчера, 20:03

article_img
Как Qualcomm пытается уничтожить Apple и чем это закончится

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться