Из Венесуэлы в Москву вылетел российский самолет Nordwind, прилетавший с неизвестной целью Сегодня, 09:08 456 Цей матеріал також доступний українською Nordwind Airlines Иллюстративное фото Nordwind Airlines

Самолет авиакомпании Nordwind возвращается из столицы Венесуэлы Каракаса, где он находился с неизвестной целью, в Москву.

Борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени, сообщает Радио Свобода.



Его прибытие в московский аэропорт Внуково ожидается в районе 11 утра по московскому времени (10 часов по Киеву).

Ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк страны планирует вывезти из страны 20 тонн золота, предположительно, рейсом российской авиакомпании.

28 января российское издание Новая газета сообщало о том, что из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind, на борту которого якобы не было пассажиров.

