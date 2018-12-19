Из текста новой конституции Кубы убрали формулировку, допускающую однополые браки Сегодня, 10:30 43 Цей матеріал також доступний українською В тексте новой конституции Кубы отсутствует формулировка, допускающая однополые браки

Власти Кубы отказались от намерения включить в текст новой конституции формулировку, которая допускает заключение однополых браков.

Как заявил секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, решение отказаться от параграфа о возможности однополых браков принято в связи с тем, что против него выступило большинство граждан, сообщает DW.

Первоначально в статье 68-й проекта конституции говорилось, что "брак является добровольно заключенным союзом между двумя людьми" без указания их пола. Однако в ходе всенародного обсуждения эта статья стала самой дискутируемой частью документа, сообщила Национальная ассамблея народной власти. Из 192 тысячи граждан около 158 тысяч потребовали сохранить формулировку, согласно которой брак является союзом между мужчиной и женщиной.

Представители ЛГБТ на Кубе долгое время подвергались гонениям и дискриминации. Фидель Кастро в 2010 году признал эти действия несправедливыми. Одна из ведущих защитниц прав ЛГБТ на Кубе - дочь бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Мариэла, депутат парламента и глава Национального центра сексуального воспитания.

В июле парламент Кубы единогласно одобрил проект конституции, открывающий путь к дальнейшему развитию рыночной экономики и расширяющий права граждан. Документ не ставит целью построение коммунистического общества и легализует частную собственность.

Затем проект конституции был вынесен на всенародное обсуждение, которое продолжалось до середины октября.

Измененный проект конституции будет 21 декабря вынесен на голосование в парламенте, а 24 февраля пройдет конституционный референдум.