Из охваченного боями Судана эвакуировали уже 91 украинца 26 апреля, 12:53 Из Судана эвакуировали уже 91 украинца (Фото:Олег Николенко/Facebook)

Из Судана, где продолжаются боевые действия, во время многоуровневой тщательно спланированной операции эвакуировали 91 украинца.

Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.

За 24−26 апреля дипломаты вывезли три группы граждан.

83 украинцев и четырех суданцев — членов их семей, а также 51 иностранца ( граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Китс и Невис).

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64 человека захотели вернуться домой. В среду, 26 апреля, они прибудут чартерным рейсом в Польшу и отправятся в Украину.

Пятерых украинцев утром вывезли автобусом в Египет.

Еще трех граждан эвакуировали в координации с правительством Германии.

Николенко заявил, что МИД следит за ситуацией с безопасностью и принимает меры, чтобы обеспечить защиту украинцев в Судане. Если они захотят эвакуироваться, то ведомство и посольство Украины в Египте будут этому способствовать.

Накануне Главное управление разведки сообщило, что Украине удалось вывезти из Хартума 138 человек.

Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля. Известно о гибели более 300 человек. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. 25 апреля враждующие стороны договорились о «временном прекращении огня».

