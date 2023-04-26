Из охваченного боями Судана эвакуировали уже 91 украинца
Из Судана эвакуировали уже 91 украинца (Фото:Олег Николенко/Facebook)
Из Судана, где продолжаются боевые действия, во время многоуровневой тщательно спланированной операции эвакуировали 91 украинца.
Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.
За 24−26 апреля дипломаты вывезли три группы граждан.
- 83 украинцев и четырех суданцев — членов их семей, а также 51 иностранца (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Китс и Невис).
64 человека захотели вернуться домой. В среду, 26 апреля, они прибудут чартерным рейсом в Польшу и отправятся в Украину.
- Пятерых украинцев утром вывезли автобусом в Египет.
- Еще трех граждан эвакуировали в координации с правительством Германии.
Николенко заявил, что МИД следит за ситуацией с безопасностью и принимает меры, чтобы обеспечить защиту украинцев в Судане. Если они захотят эвакуироваться, то ведомство и посольство Украины в Египте будут этому способствовать.
Накануне Главное управление разведки сообщило, что Украине удалось вывезти из Хартума 138 человек.
Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля. Известно о гибели более 300 человек. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. 25 апреля враждующие стороны договорились о «временном прекращении огня».