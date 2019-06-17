Из США в Украину отправили гуманитарный груз с медицинским оборудованием Сегодня, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Посольство Украины в США В Украину отправили два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза Посольство Украины в США

Из США в Украину отправили груз с медицинской гуманитарной помощью.



Об этом сообщили в украинском посольстве в США.

Отмечается, что из города Денвер, штат Колорадо, в Украину отправили два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

Все медицинское оборудование распределят между четырьмя медицинскими учреждениями Украины: Военно-медицинским клиническим центром профессиональной патологии личного состава Вооруженных сил Украины вгороде Ирпене, Львовской детской клинической больницей Охматдет, Детской больницей Житомира и Житомирской реабилитационным центром братьев Кузьминых.