27 октября 2018, суббота

Из собора в Солсбери неизвестный пытался украсть Великую хартию вольностей

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В результате инцидента никто не пострадал, как и хартия.

В результате инцидента никто не пострадал, как и хартия.

В Британии злоумышленник пытался украсть из собора в Солсбери первую "неписаную" конституцию Англии - Великую хартию вольностей, сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию.

"45-летний мужчина пытался разбить стеклянный бокс, в котором хранился документ, датированный 1215 годом", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, как и хартия.

"Мужчина, который соответствовал описанию, предоставленному свидетелями, был арестован по подозрению в попытке кражи, владении оружием для нападения и нанесении вреда и взят под стражу в Мелкшеми для допроса", - говорится в сообщении полиции Уилтшира.

Город Мелкшем находится на расстоянии более 29 миль от Солсбери.

Фото: ЕРА

 

Как известно, Великая хартия вольностей традиционно считается первым юридическим документом, в котором заложены основы концепции прав человека, созданы предпосылки для дальнейшего утверждения свободы и верховенства права.

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