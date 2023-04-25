Швеция высылает пятерых дипломатов РФ на фоне громкого расследования о российских шпионах 25 апреля, 15:37 Посольство РФ в Швеции (Фото:Посольство РФ в Швеции / Facebook)

Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил министр иностранных дел Тобиас Биллстрем.

В МИД Швеции вызвали посла России Виктора Татаринцева. Ему сообщили ему что пять работающих в посольстве человек попросили покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, заявил Биллстрем в интервью SVT Nyheter.

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Заявление о высылке российских дипломатов прозвучало за день до выхода следующего эпизода резонансного расследования шведских журналистов Война теней, посвященного деятельности офицеров российской разведки в Швеции.

Российский посол отказался от комментариев.

Год назад Швеция выдворила трех российских дипломатов, заявив, что они являются офицерами разведки РФ.

По данным шведской полиции безопасности, каждый третий российский дипломат на самом деле работает на одну из российских спецслужб и представляет угрозу.

«Это государственные служащие, которые имеют задачи просто собирать информацию и влиять на страну в нужном направлении, — заявлял руководитель департамента контрразведки Даниэль Стэнлинг.