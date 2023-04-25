Швеция высылает пятерых дипломатов РФ на фоне громкого расследования о российских шпионах

25 апреля, 15:37
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Посольство РФ в Швеции (Фото:Посольство РФ в Швеции / Facebook)

Посольство РФ в Швеции (Фото:Посольство РФ в Швеции / Facebook)

Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил министр иностранных дел Тобиас Биллстрем.

В МИД Швеции вызвали посла России Виктора Татаринцева. Ему сообщили ему что пять работающих в посольстве человек попросили покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, заявил Биллстрем в интервью SVT Nyheter.

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Заявление о высылке российских дипломатов прозвучало за день до выхода следующего эпизода резонансного расследования шведских журналистов Война теней, посвященного деятельности офицеров российской разведки в Швеции.

Российский посол отказался от комментариев.

Год назад Швеция выдворила трех российских дипломатов, заявив, что они являются офицерами разведки РФ.

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По данным шведской полиции безопасности, каждый третий российский дипломат на самом деле работает на одну из российских спецслужб и представляет угрозу.

«Это государственные служащие, которые имеют задачи просто собирать информацию и влиять на страну в нужном направлении, — заявлял руководитель департамента контрразведки Даниэль Стэнлинг.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Россия Швеция Шпионы

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