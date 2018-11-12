Из сектора Газа выпустили 80 ракет по Израилю, ЦАХАЛ начал атаку с воздуха

В понедельник, 12 ноября, из сектора Газа было выпущено несколько десятков ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев.
Армия обороны Израиля насчитала по меньшей мере 80 ракет и минометных снарядов. Система противоракетной обороны Железный купол перехватила несколько из них.
Как передает Reuters, один из снарядов уничтожил автобус на израильской территории, в результате серьезные ранения получил по меньшей мере один человек.
Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за массированный обстрел Израиля. В сообщении группировки говорится, что ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на вчерашнее убийство палестинцев, включая двух командиров ХАМАС.
В ответ на обстрел ХАМАС, самолеты ЦАХАЛ начали наносить удары по целям в секторе Газа.
Армия обороны Израиля обнародовала видео ракетного обстрела из сектора Газа.
RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
OVER THE LAST HOUR: 80+ rockets fired from #Gaza at innocent Israelis. The Iron Dome intercepted several of them. We are currently striking terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/a27pPb6oJe— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
????INTENSE ROCKET FIRE FROM #GAZA AT #ISRAEL???? pic.twitter.com/0w7Csx3TVR— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
Напомним, что 11 ноября во время операции израильского спецназа в секторе Газа был убит заместитель командира элитного формирования ХАМАС Нур Бараке. В ответ по территории Израиля были нанесены ракетные удары.
Во время перестрелки с боевиками в секторе Газа погиб офицер армии Израиля.
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