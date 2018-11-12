12 ноября 2018, понедельник

Из сектора Газа выпустили 80 ракет по Израилю, ЦАХАЛ начал атаку с воздуха

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате обстрела был уничтожен израильский автобус
Фото: Israel Defense Forces via Twitter

В результате обстрела был уничтожен израильский автобус

В понедельник, 12 ноября, из сектора Газа было выпущено несколько десятков ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев.

Армия обороны Израиля насчитала по меньшей мере 80 ракет и минометных снарядов. Система противоракетной обороны Железный купол перехватила несколько из них.

Как передает Reuters, один из снарядов уничтожил автобус на израильской территории, в результате серьезные ранения получил по меньшей мере один человек.

Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за массированный обстрел Израиля. В сообщении группировки говорится, что ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на вчерашнее убийство палестинцев, включая двух командиров ХАМАС.

В ответ на обстрел ХАМАС, самолеты ЦАХАЛ начали наносить удары по целям в секторе Газа.

Армия обороны Израиля обнародовала видео ракетного обстрела из сектора Газа.

Напомним, что 11 ноября во время операции израильского спецназа в секторе Газа был убит заместитель командира элитного формирования ХАМАС Нур Бараке. В ответ по территории Израиля были нанесены ракетные удары.

Во время перестрелки с боевиками в секторе Газа погиб офицер армии Израиля.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове