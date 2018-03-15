Из самолета компании Emirates при подготовке к полету выпал член экипажа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Женщина получила серьезные травмы
Фото: nilepost.co.ug

Женщина получила серьезные травмы

В Уганде во время подготовки к полету из самолета авиакомпании Emirates выпала женщина, входившая в состав экипажа.

Как сообщает Khaleej Times, инцидент произошел из-за внезапно открывшейся двери аварийного выхода.

В авиакомпании рассказали, что в результате падения женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

При этом, как отмечает Daily Nation, речь может идти о попытке самоубийства.

По словам пассажиров, у упавшей женщины в руках была стеклянная бутылка, возможно, с алкоголем.

Кроме того, при посадке в самолет у нее возникла словестная перепалка с коллегами.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Москвы стюардесса выпала из самолета.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове