Из самолета компании Emirates при подготовке к полету выпал член экипажа

В Уганде во время подготовки к полету из самолета авиакомпании Emirates выпала женщина, входившая в состав экипажа.

Как сообщает Khaleej Times, инцидент произошел из-за внезапно открывшейся двери аварийного выхода.

В авиакомпании рассказали, что в результате падения женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

При этом, как отмечает Daily Nation, речь может идти о попытке самоубийства.

По словам пассажиров, у упавшей женщины в руках была стеклянная бутылка, возможно, с алкоголем.

Кроме того, при посадке в самолет у нее возникла словестная перепалка с коллегами.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Москвы стюардесса выпала из самолета.