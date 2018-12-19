Из плена нигерийских пиратов освободили экипаж судна Pomerania Sky, на борту которого находился украинец Сегодня, 09:34 132 Цей матеріал також доступний українською Моряки находились в плену у пиратов почти два месяца Фото: mgklingsick_aol_com

Экипаж судна Pomerania Sky, среди которых было восемь поляков, два филиппинца и один украинец, освободили из плена нигерийских пиратов.

Как сообщили в МИД Польши, все моряки находятся в безопасном месте и ждут возвращения к своим семьям.

В польском внешнеполитическом ведомстве также поблагодарили судовладельца, советников и власти Нигерии за помощь в решении вопроса по освобождению пленных моряков.

Напомним, захват судна, которое шло под флагом Либерии из Анголы в нигерийский порт Омме, произошел 27 октября.

Когда контейнеровоз шел на расстоянии 50 морских миль от побережья, к нему подошли две моторные лодки. Пираты поднялись на борт и захватили судно.

На борту находилось 11 членов экипажа, среди них был украинец.