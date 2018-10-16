Из официантов в ГРУ: подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин работал в питерском кафе - СМИ

Один из фигурантов дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери Александр Мишкин (он же "Александр Петров") во время учебы в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге работал официантом в бистро Гарсон, сообщает Дождь.

Телеканал пообщался с бывшими коллегами Мишкина, которые его узнали.

Арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным и узнал его в интервью RT, рассказал, что Гарсон тогда было одним из самых "достойных мест" Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги.

Он назвал Мишкина "общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным молодым человеком".

"Давал какие-то рекомендации по здоровью... Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия", - вспоминает Евдокимов.

По словам Евдокимова, после того, как он узнал "Петрова", то решил написать в Facebook пост и обратиться к коллегам по Гарсону, которые согласились, что "Петров" похож на бывшего официанта Александра Мишкина.

Евдокимов также обнаружил фото с Мишкиным из бистро Гарсон.

Администратор кафе, которое сейчас находится на месте Гарсона, также вспомнила Мишкина и сказала, что знакома с ним.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.

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